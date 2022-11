In arrivo la nuova tregua fiscale

(Di martedì 15 novembre 2022) Sulla testa dei contribuenti pesano 1.132 miliardi di cartelle esattoriali non pagate. Con i numeri monster del fiume dell’evasionein Italia si sta confrontando l’esecutivo Meloni che studia la possibilità di firmare unache possa stralciare le cartelle con importi compresi tra i 1000 e i 3000 euro a applicare uno sconto del 50% sull’imposta evasa con le sanzioni ridotte al 5%. Si tratta di unaformula che evita un condono generalizzato delle cartelle e aiuta le famiglie e le imprese a farsi carico di eventuali sospesi col Fisco senza il rischio di finire in bancarotta. Come funziona laIl Governo punterebbe a razionalizzare la lotta all’evasione cestinando le mini e micro cartelle fino al 2015 ...

Sky Tg24

... 'La ricerca di una bussola che permetta di orientarci sulla mappa di unafrontiera tra ... La dimensione delle rivoluzioni insupera i confini sia dell'immaginazione, sia della terra. E ...L'inchiesta, evidenziando elementi mai trasmessi in tv, approfondisce sia laindagine aperta ... tutto senza indossare i guanti e prima dell'della polizia scientifica, avvenuto solo a ... Covid, Pregliasco: "Nuova ondata di contagi in arrivo, preoccupa gestione pandemia" Aumentano le risorse per la riqualificazione, il potenziamento e la gestione della rete ferroviaria controllata da Ferrovienord. La Giunta della ...MeteoWeb “Stiamo lavorando anche sulla quarantena per far sì che soprattutto i pazienti asintomatici positivi possano rientrare prima. A breve anche su questo faremo una comunicazione, eventualmente ...