Gemmato sui vaccini | le parole del sottosegretario Fdi sono un caso Letta | «Si deve dimettere»

(Di martedì 15 novembre 2022) Marcelloalla Salute: «Senzasarebbe stato peggio? Non so, non ne abbiamo la prova», aveva detto l’esponente di Fdi su Raidue. Ilesplode con condanne della politica e della comunità scientifica. A fine mattinata la correzione di rotta con un comunicato

Se giocano in mutande, sai che spettacolo - Sulla polemica per il sottosegretario, dirò questo. Probabilmente quel "non ci sono prove"vaccini gli è scivolato via nel mezzo del dibattito ...... "La pandemia cala grazie ai vaccini" Il sottosegretario alla Salute(FdI): "Pandemia peggiore senza vaccini Non ne abbiamo la prova"corregge il tirovaccini, ma è polemica. ...Parla il sottosegretario alla salute. "Volevo solo spostare il discorso su quello che non ha funzionato nella sanità durante la pandemia: non ...MILANO - "Il sottosegretario alla Salute Gemmato sostiene che le sciocchezze che ha detto sui vaccini sono state strumentalizzate e corregge il tiro: “I ...