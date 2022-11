Finita l’avventura a Toronto per Criscito | i dubbi se continuare o la pista Coverciano

(Di martedì 15 novembre 2022)chiude la sua parentesi americana: l’ex Genoa è tornato in Italia e deve decidere se proseguire o iniziare il corso da allenatore Si chiude dopo quattro mesi l’esperienza di Domenicoal. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l’ex capitano del Genoa è già rientrato in Italia. Per lui adesso si aprono due soluzioni: la prima è quella di proseguire la carriera con un nuovo club oppure decidere di ritirarsi e cominciare subito il corso da tecnico a. L'articolo proviene da Calcio News 24.

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Mimmo Criscito lascia il Toronto . La decisione è già stata presa dal terzino sinistro: come riportato da Gianlucadimarzio.com, adesso per'ex Genoa è arrivato il momento di scegliere se intraprendere la strada dell'allenatore iniziando i corsi a Coverciano o se trovare un'altra squadra. Criscito, già in Italia per seguire Genoa - Como, ......'ex tronista di Uomini e Donne più giovane di lei di ben 44 ...non si è dichiarata ancora a Daniele ma ai suoi compagni d'... Ma non èqui perchè Wilma ha manifestato anche una grande ...