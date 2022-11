Femminicidio di Anastasiia | il marito confessa | l’ha uccisa a coltellate

(Di martedì 15 novembre 2022), ritrovato il corpo diAlashri: era stato abbandonato nelle campagne di Fano in una valigia. Arrestato il, hato: ha ucciso la ragazza a. L’uomo stava cercando di fuggire dall’Italia. Il piccolo di soli due anni è rimasto orfano, si attende l’arrivo della nonna dall’Ucraina che possa prendersi cura di lui.: arrestato ilPhotocredit: fanpage.itUn’altra giovane vita spezzata in Italia, quella della 23enneAlashridal. Gli abitanti di Fano sono ancora sotto shock, la ragazza viveva lì da pochi mesi ma si era ...

...Villa Giulia nelle campagne di Fano (Pesaro Urbino) il sogno di pace e libertà di... Il suo corpo è stato trovato ieri, con i segni di tre coltellate: per l'ennesimol'ex marito ...Voleva ricominciare. Un'altra volta. Prima era scappata dalla guerra, poi aveva lasciato la casa che in Italia condivideva con il marito, dal quale voleva separarsi e che aveva denunciato per ...Donne appartenenti ad etnie diverse, condizioni sociali varie, età differenti. L’unica cosa che tutte avevano in comune era avere accanto uomini che le consideravano loro esclusiva proprietà, oggetti ...Quel bambino rimasto solo - Quando Anastasiia Alashri ha deciso di allontanarsi da ... Il corpo della donna veniva ritrovato con i segni di tre coltellate e per il femminicidio l'ex marito era stato ...