F1 | la Ferrari caccia Mattia Binotto? Maranello smentisce | ' Voci prive di ogni fondamento'

Binotto è arrivato alla guida dellanel 2019 , dopo anni di servizio a Maranello, dove era entrato per la prima volta nel 1995 come ingegnere motorista . Una lunga ascesa che lo ha portato ...Binotto è arrivato alla guida dellanel 2019 , dopo anni di servizio a Maranello, dove era entrato per la prima volta nel 1995 come ingegnere motorista . Una lunga ascesa che lo ha portato ...La rivoluzione è arrivata Sì, anzi no. In mattinata si è sparsa la voce secondo cui la Ferrari ha deciso che Mattia Binotto non sarà più il team principal in Formula 1. Immediati i ragionamenti sulle ...Colpo di scena in casa Ferrari. A una gara dal termine del Mondiale 2022, la Ferrari ha deciso di cacciare Mattia Binotto Al suo posto sarebbe stato nominato Frederic Vasseur, team principal Sauber.