F1 | Gazzetta | Binotto via della Ferrari | al suo posto Vasseur

(Di martedì 15 novembre 2022) Dopo un’altra stagione piena di difficoltà ed incomprensioni all’internoscuderia, lapare aver scelto di cambiare in vistastagione 2023. A darne notizia è ladello Sport: Mattianon sarà più il team principalscuderia di Maranello in F1, e al suoarriverà Fredericdall’Alfa Romeo. La scelta dell’ingegnere francese, 54 anni, può essere letta anche in ottica Charles Leclerc. Il pilota monegasco ha infatti iniziato la sua carriera in F1 con la Sauber brandizzata Alfa-Romeo ecome team principal. SportFace.

Maurizio Crozza diventa il Team Principal Ferrari Mattia, nella settima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza, in onda in ...... dopo il Gran Premio Leclerc ha persino subito un rimprovero dallo stessoper la sua ... divenuta a sua volta un fenomeno mediatico (tanto da essere definita "un genio" dalladello ...Una clamorosa bomba lanciata questo pomeriggio da La Gazzetta dello Sport scuote il mondo della Formula 1. Mattia Binotto non sarà più il team principal della Ferrari. Il 2022 partito sotto i migliori ...Secondo La Gazzetta dello Sport l'avvicendamento nel ruolo di team principal avverrà a fine stagione Ribaltone in casa Ferrari: secondo La Gazzetta dello Sport sta infatti per chiudersi l'era di Matti ...