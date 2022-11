(Di martedì 15 novembre 2022) Roma, 15 nov. (Adnkronos) - "Lacompie unimportante per il rafforzamento dellae dei diritti in Italia, consentendo alle deputate di allattare i propri figli, continuando a partecipare ai lavori in. Questa buona pratica, che sancisce il pieno godimento di un diritto inalienabile, è un segnale forte che dalla sede più rappresentativa della democrazia italiana dovrà diffondersi a tutte le istituzioni ed in ogni luogo di lavoro in Italia, affinché nessuna donna sia mai costretta a decidere se allattare o lavorare: ogni donna deve poter allattare ovunque desideri farlo". Lo affermano le deputate del Movimento 5 Stelle Gildae Valentina D'. "Il risultato raggiunto oggi -ricordano- è frutto di un impegno portato avanti dal Movimento 5 Stelle ...

La Svolta

... è il commento della stessa Gilda. "C'erano alcune colleghe che, nel momento dell'...del Regolamento interno di Montecitorio in base al quale "nessuna persona estranea allapuò sotto ......madri ai lavori parlamentari' al bilancio interno di Montecitorio presentato da Gilda...del Regolamento interno di Montecitorio in base al quale 'nessuna persona estranea allapuò ... Ultimo'ora: Camera: Sportiello-D'Orso (M5S), 'allattamento in Aula passo di civiltà' Roma, 15 nov. (Adnkronos) – “La Camera compie un passo importante per il rafforzamento della civiltà e dei diritti in Italia, consentendo alle deputate di allattare i propri figli, continuando a parte ...Lo ha stabilito la Giunta per il Regolamento di Montecitorio, prevedendo apposite postazioni nell’ultima fila superiore dell’emiciclo o in una tribuna riservata ...