Calciomercato Lazio | Caputo e Parisi gli obiettivi di gennaio | le ultime

(Di martedì 15 novembre 2022) Lasta cercando rinforzi per il mercato invernale soprattutto nel ruolo di terzino sinistro e vice Immobile Lasta cercando rinforzi per il mercato invernale soprattutto nel ruolo di terzino sinistro e vice Immobile. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Tare starebbe valutando un doppio colpo a chilometro zero. In difesa piace Fabianodell’Empoli, innesto giovane, mancino e che potrebbe dare respiro a Marusic. In attacco l’idea è quella didella Sampdoria, un nome che circolava già in estate in casa biancoceleste. L'articolo proviene da Calcio News 24.