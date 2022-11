Bruno Fernandes accoglienza gelida per CR7. E quella scena con Cancelo...

Il primo incontro teso tra Cristiano Ronaldo e, compagni di squadra al Manchester United e di nazionale, dopo l'intervista con cui CR7 ...Gelo trae Cristiano Ronaldo. La fredda stretta di mano tra i due big nello spogliatoio del Portogallo è uno dei temi del giorno in vista dell'inizio dei Mondiali di Qatar 2022. I due giocatori ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Con l’avvicinarsi dei Mondiali di calcio in Qatar, la cui prima partita sarà domenica 20 novembre, si sono intensificate le critiche verso il paese ospitante: in particolare per come ha ottenuto l’ass ...