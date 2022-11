Borsa | Europa contrastata | in calo rendimenti titoli di Stato

Agenzia ANSA

Le Borse europee rallentano mentre si valutano le posizioni delle banche centrali sul fronte delle politiche monetarie. Gli investitori guardano con grande interesse al raffreddamento delle tensioni ...di Milano oggi 15 novembre aggiornamento 9.30: sul Ftse Mib spicca Saipem Il Ftse Mib allenta ... In, il Dax tedesco è in frazionale rialzo a +0,04% e il Cac francese guadagna lo 0,33%. Il ... Borsa: Europa chiude in rialzo, Francoforte +0,62% Borsa di Amsterdam e caro-bollette sono ormai spariti dai media ... il prezzo del gas naturale europeo ha aperto in netto rialzo, superando di slancio i 120 euro per MWh. Il tutto dopo il ritorno ...La Borsa di Milano apre in rialzo ... Il Wti scende dello 0,26% a 85,65 dollari al barile mentre il Brent è stabile a 93,18 dollari. Nei cambi euro poco mosso, scambiato a 1,0347 sul dollaro. L’euro ...