(Di martedì 15 novembre 2022)è statoindovrà finire di scontare i due anni e mezzo di carcere per bancarotta fraudolenta e beni mai dichiarati al fisco inglese per 2,5 milioni di sterline. L’ex tennista ha vinto Wimbledon in 3 occasioni ed il 29 aprile di quest’anno è stato condannato. Il ritorno diinè stato reso possibile, secondo i quotidiani inglesi, grazie a un programma britannico che, per far risparmiare denaro alle casse dell’Inghilterra, permette al verificarsi di determinate condizioni l’estradizione dei carcerati nella nazione d’origine. Tra queste la fine della pena entro 12 mesi, ordine temporale cheha centrato grazie allo sconto di 135 di detenzione. Non è la prima condanna di. ...

potrà trascorrere il Natale in Germania. Sempre in carcere, ma nel suo Paese. L'ex tennista tedesco è stato infatti estradato dal penitenziario londinese in cui aveva iniziato a scontare ...Il dato Bjorn Borg, Pete Sampras, Stan Smith,, Roger Federer, Jimmy Connors. Questi sono solo alcuni dei tennisti che, nel corso del tempo, sono riusciti a portare a casa il trofeo delle ... Boris Becker estradato in Germania: ha aderito al piano britannico di alleggerimento delle carceri Becker è stato estradato dal penitenziario londinese in cui aveva iniziato a scontare i due anni e mezzo di carcere per bancarotta.Il tre volte vincitore di Wimbledon finirà di scontare nel proprio Paese d'origine la pena per bancarotta fraudolenta e beni non dichiarati al ...