Blitz antiterrorismo della polizia | arresti e perquisizioni in tutta la Campania

(Di martedì 15 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuattro persone gravemente indiziate di appartenere a un’associazione con finalità di terrorismo di matrice neonazista, suprematista e negazionista, sono state arrestate dalla Digos, dalla Direzione Centraledi Prevenzione e dal ServizioPostale e Comunicazioni nelle provincie di Napoli, Caserta e Avellino. Un obbligo di presentazione allagiudiziaria è stato notificato a Roma a una persona indiziata di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa. In corso una trentina dipersonali domiciliari ed informatiche ìinItalia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

