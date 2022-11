Al Piccolo Teatro Popolare di Tarsia arriva la fabbrica dei pupazzi

(Di martedì 15 novembre 2022) Un appuntamento pensato soprattutto per i più piccoli che piace anche agli adulti. Sabato 19 novembre alle 18aldi(Cosenza), per il terzo appuntamento della rassegna “Borgo in Festival”, “Ladei”, di e con Angelo Gallo. Uno spettacolo della compagniadella Maruca di Crotone che è anche un laboratorio artistico-teatrale durante il quale i partecipanti, attraverso giochi semplici e divertenti, scopriranno i mille usi e riusi degli oggetti più comuni. Bastano un quotidiano, un rotolo di scotch, due pennarelli, due tappi di bottiglia, fogli di carta, un po’ di spago e molta fantasia per divertirsi imparando il riciclo creativo. Angelo Gallo, burattinaio e scenografo, vincitore del premio ...

