Ultime Notizie – Attentato Istanbul | Turchia respinge messaggio cordoglio Usa

(Di lunedì 14 novembre 2022) Laha respinto le condoglianze degli Stati Uniti per la morte di sei persone nell’dinamitardo di ieri ache Ankara ha attribuito ai curdi del Pkk. “Non accettiamo ildidell’ambasciata americana. Lo rifiutiamo”, ha detto il ministro dell’Interno Suleyman Soylu alla televisione. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan accusa spesso Washington di fornire armi ai combattenti curdi nel nord della Siria, considerati “terroristi” da Ankara. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Se vuoi rimanere aggiornato sulledi mercato, ti suggeriamo " XTB - News e analisi di mercato ", XTB è un broker one stop shop (accesso a migliaia di mercati in un'unica app) ...Alti e bassi d'umore e di campo. Le48 ore di Fikayo Tomori sono state movimentate, difficili, da montagne russe. Venerdì ... Milan: tutte leSerie A: tutte leCalcio: tutte le ...Prende il via stasera 14 novembre la quinta e ultima stagione dell'acclamata serie Sky Original, «Gomorra». L’appuntamento è in chiaro su Tv8 per godersi le ultime avventure di Ciro e Genny, che ...Laboratorio per famiglie in cui i più piccoli, sotto la guida di Massimo Salvarani e aiutati da mamma e papà, costruiranno un rifugio invernale per le api solitarie e gli insetti impollinatori. Dedica ...