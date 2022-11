Ulivieri | «Il Napoli ha già vinto lo scudetto Spalletti si è mixato»

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il presidente dell’Associazione Italiana allenatori Renzoha detto la sua suldiLe parole disula margine della presentazione del libro “Allenatori d’Italia”– “Lo ha già, visti i punti di vantaggio che ha il. A gennaio ripartirà un campionato nuovo, lui in ripartenza è sempre bravo. Ha messo su una grande squadra, si vede tanto dellomoderno ma anche di quello prima” MILAN FIORENTINA – “Ieri è stato un errore secondo me non dare il rigore alla Fiorentina su Ikonè, Tomori è intervenuto ad occhi chiusi”. L'articolo proviene da Calcio News 24.

