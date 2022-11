Ucraina | ultime notizie Usa a Zelensky | pensi a richieste realistiche Allarme aereo in 7 regioni ucraine

Leggi su ilsole24ore

(Di lunedì 14 novembre 2022) Attesa per l’incontro al G20 di Bali tra il presidente Usa Biden e quello cinese Xi Jinping. Stati Uniti in pressing sull’perchè si avvii un negoziato con la Russia. Ma Kiev per ora resiste: “Prima la liberazione del Donbass”. Il presidentefa sapere che a Kherson sono stati scoperti ’400 crimini di guerra russi’. In volo caccia dalla Bielorussia. Un attacco missilistico è stato lanciato dai russi contro il distretto industriale di Kharkiv. Nella notte allerta aerea a Dnepropetrovsk, Kirovograd, Nikolaev, Odessa, Poltava, Kharkov e Cherkasy e razzi ucraini sul Donetsk