Turchia | arrestati 22 sospetti fra cui una donna che ha lasciato un pacco su una panchina video

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 14 novembre 2022) Sarebbe partito da Kobani, una città nel nord della Siria, dove le forze turche hanno condotto operazioni contro la milizia curdo-siriana negli ultimi anni, il via libera all’attentato di ieri che alle 16,20 ha colpito al cuore lafacendo 6 morti e 81 feriti, due dei quali gravi, con un ordigno deflagrato nella celebre e trafficatissima Caddesi ?stiklal, la via pedonale del quartiere Beyo?lu di Istanbul sulla quale si affacciano i negozi dello shopping, colma di persone in quell’ora. Le riprese delle telecamere a circuito chiuso mostrano una, seduta su unaper più di 40 minuti, alzarsi uno o due minuti prima dell’esplosione, lasciando dietro di sé una borsa o un sacchetto di plastica, secondo il ministro della Giustizia turco, Bekir Bozdag. “Ci sono due possibilità. O quella borsa o quella busta di plastica ...