Telefonata tra Mattarella e Macron | «Serve piena collaborazione tra di noi e in Europa»

(Di lunedì 14 novembre 2022) Mentre i ministri degli Esteri europei arrivano a Bruxelles per il Consiglio nel quale, su richiesta italiana, si dovrebbe parlare anche della questione migranti, con sfondo della crisi che si è aperta tra Francia e Italia, giunge la notizia di un colloquio telefonico intercorso tra Sergioed Emmanuel, diffusa da una nota congiunta tra Quirinale ed Eliseo. «Entrambi – si legge nel comunicato – hanno affermato la grande importanza della relazione tra i due Paesi e hanno condiviso la necessità che si pongano in atto condizioni diin ogni settore sia in ambito bilaterale sia dell’Unione europea». Latra: «» Dunque, una nota ...

... Emmanuel Macron, un colloquio telefonico, 'nel corso del quale entrambi hanno affermato la grande importanza della relazionei due Paesi e hanno condiviso la necessità che vengano poste in atto ...Entrambi hanno concordato sulla 'grande importanza della relazionei due Paesi e hanno condiviso la necessità che vengano poste in atto condizioni di piena collaborazione in ogni settore. Sia in ...Quirinale ed Eliseo, in una nota congiunta, ribadiscono l'importanza delle relazione bilaterali nella fase più acuta della crisi tra Roma e Parigi ...Tensione altissima tra l'Italia e la Francia sulla questione migranti con scambi di accuse tra la presidenza francese e il governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni e incalzato dal leader legh ...