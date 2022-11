Sport in tv oggi lunedì 14 novembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

(Di lunedì 14 novembre 2022)142022, saranno di scena diversi: il tennis con le ATP Finals, l’hockey su pista con i Mondiali, il taekwondo con i Mondiali, il basket con le qualificazioni ai Mondiali, il calcio con il Campionato Primavera e la Serie C, e molti altri ancora.IN TV(LUNEDI’ 14) 00.30 Hockey su pista, Mondiali: finale 1° posto, Portogallo-Argentina – www.worldskategames.tv 16.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Georgia-Italia – Rai 3, SkyArena, RaiPlay, SkyGo, NOW, Elevens 16.00 Taekwondo, Mondiali: -80 kg U, -57 kg D, turni preliminari – worldtaekwondo.org 22.00 Taekwondo, Mondiali: -80 kg U, -57 kg D, ottavi e quarti – worldtaekwondo.org 01.00 Taekwondo, ...

OA, infine, vi fornirà la diretta LIVE scritta, per aggiornarvi minuto per minuto sulla partita degli Azzurri!MONDIALI TAEKWONDO PROGRAMMA 14 NOVEMBRE Mondiali taekwondo 2022 Lunedì 14 novembre Italiani in gara Simone Alessio ( - 80 kg), Giada Al Halwani ( - 57 kg) Orari di combattimento 16 - 20: Turni ...La quarta edizione della Netium Run, svoltasi nella mattinata di domenica 13 novembre a Giovinazzo, ha sfidato un meteo incerto ed alla manifestazione sportiva non competitiva, aperta a tutti, corrido ...Il Gruppo Barceló punta sul benessere derivante dallo sport: il Royal Hideaway Sancti Petri, a Cadice, integra nella sua offerta la nuova disciplina dell ...