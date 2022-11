Serbia | Stojkovic | “Cercheremo di fare il meglio Vlahovic e Mitrovic? Ci saranno”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Dragan, Ct della, ha parlato prima della partenza per il Mondiale in Qatar. “di dare il massimo come tutti. Abbiamo qualità, unità in campo, obiettivi, siamo fermamente concentrati sul raggiungerli.mo di tutto per ritrovarci nella fase a eliminazione diretta. Io poi credo anche nella fede, un uomo senza fede non è niente”. Sugli infortuni subiti daha dichiarato: “A nessun allenatore piace quando i suoi giocatori sono infortunati. Credo chepronti, ci stiamo lavorando, sperando che vada tutto bene. Comunquedi scendere in campo con la rosa più forte possibile”. Poi ha aggiunto: “si è allenato, Mitar invece è ancora con le stampelle, verrà così al ...

Il difensore ha tagliato le 100 presenze con la Svizzera, mentre lapoggia in porta su ...la scheggia impazzita in grado di accendere la manovra offensiva della squadra di Dragan. ...Questo tipo di scuola ha generato fuoriclasse come Dejan Savicevic o Dragan, ma non ha quasi mai portato vittorie nei massimi tornei internazionali: è curioso che la, assieme alla ...Milinkovic-Savic; Mitrovic, Vlahovic. IL CAMMINO - La Serbia si è qualificata ai Mondiali in Qatar grazie alla splendida vittoria del Gruppo A delle qualificazioni europee, dopo aver battuto il ...Max amaro: "Non essendo sereno non è nelle condizioni di aiutarci. È inutile portarlo in panchina" TORINO - Si nota di più decisamente così. Prendendo in prestito i tormenti interiori di Nanni Moretti ...