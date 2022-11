Roma-Lazio | Daspo per sei tifosi

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 14 novembre 2022) La Questura diha emanato seiper il derby capitolino dello scorso 6 novembre. Quattro deisono conseguenti ad altrettanti arresti dida parte degli agenti della polizia del Commissariato Villa Glori. I quattroarrestati sono stati trovati in possesso di diversi oggetti pericolosi, tra cui una mazza di legno, un martello e un coltello di 20 centimetri circa. Inoltre, nell’autovettura in cui viaggiavano, sono stati anche trovati dei capi di abbigliamento che potevano essere usati per camuffare il volto sfuggendo al riconoscimento facciale. Per i quattroundi 10 anni, uno da 6 anni e due da cinque anni. Gli altri duesono stati invece emessi per fatti avvenuti all’esterno dello stadio Olimpico di ...