Rischio listeria | ritirate le polpette di merluzzo Sodergarden

(Di lunedì 14 novembre 2022) AGI - Il ministero della Salute ha disposto il ritiro precauzionale dellediprodotte dalla svedese"permicrobiologico", per la possibile presenza del batterio. Si tratta dei 'Cod fishcakes' da 340 grammi, preparazione a base dinordico, con data di scadenza 6/12/2022. "Si invitano i consumatori - avverte il ministero - a non consumare il prodotto e a riportarlo al punto vendita per il rimborso".