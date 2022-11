Qatar 2022 | luci e ombre sull’assegnazione dei Mondiali | il caso

(Di lunedì 14 novembre 2022) Non poche ledeialper il. Una questione su cui la stessa giustizia francese starebbe indagando con un’inchiesta aperta già nel 2016, come sostenuto da emittenti pubbliche come Radio France e France 2. Oggetto delle indagini sarebbe un pranzo informale, tenutosi nell’ormai lontano 2010 all’Eliseo tra Nicolas Sarkozy e responsabili dell’Emirato, con lo scopo di trattare presunte contropartite. “Non è solo una storia di sport e corruzione, ma c’è molto di più in gioco“, ha detto sull’intricatol’avvocato di Anticor Soufron, come riferito dal servizio di Report. “È uno scandalo francese ed è probabilmente uno dei più grandi scandali del secolo“, ha appunto dichiarato su Report l’avvocato dell’associazione Anticor in merito al pranzo ...

Commenta per primo Ilha diramato la lista dei giocatori che parteciperanno al Mondiale di casa . La curiosità più interessante riguarda la provenienza dei calciatori, visto che ben 13 dei 26 convocati giocano nell'...Harry e Meghan, un milione di dollari per cenare con i Duchi di Sussex: ecco quando e dove Perché non ci sarà 'Non vedo l'ora di visitare ilquando avrà rispettato tutti gli impegni in materia ...Prenditi cura della tua pelle scegliendo i migliori prodotti per una rasatura perfetta. Scopri le offerte di Amazon sugli accessori Philips scelti apposta per te. Pulire casa non è mai semplice, anzi ...Come ha riportato questa mattina l'account ufficiale della Nazionale francese di calcio, il veterano della rosa Presnel Kimpembe, difensore del PSG, non è riuscito a smaltire in ...