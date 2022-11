Nuovo infortunio per Osimhen | tremano Napoli e Nigeria!

(Di lunedì 14 novembre 2022) I Mondiali in Qatar sono alle porte e la Nigeria prenderà parte alla competizione, dove ai gironi affronterà Australia, Canada e Irlanda. La stella della selezione africana è senza dubbio Victor, l’attaccante del Napoli che si è reso protagonista anche sabato scorso, con una rete nella vittoria casalinga contro l’Udinese. Il ventitreenne nigeriano è stato osannato da tutti e si è calato nel ruolo del trascinatore da quando è rientrato dall’che lo ha costretto a giocare a singhiozzo questa prima parte della stagione.Nigeria I problemi fisici perrischiano però di non essere finiti perchè infatti è stato costretto a lasciare il campo nella gara amichevole contro il Portogallo. È lo stesso profilo Twitter della Nazionale nigeriana a confermare ...

Data in cui potrebbe tornare al centro dell'attacco Lukaku: "Il suoè stato un pò ... Detto che ilstadio di Milano "è in una situazione di stallo che spero possa risolversi al più ...La sfortuna da dicapolino sotto forma di una Greta Monaco che esce sull'8 - 11 sostituita da Rachele Pioli. Sul 9 - 13 la panchina ravennate ferma il gioco e la squadra grazie ...In occasione della Partita per la Pace, Ciro Immobile, intervenuto ai microfoni di Rai 2, ha fatto il punto della situazione anche sulle sue condizioni. E in particolare sul problema fisico che, dopo.Proseguire gli esperimenti in vista della fase finale dell'Europeo e ampliare il gruppo di giocatori convocabili. Con questi due obiettivi è iniziato ...