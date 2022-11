Non devi dire nulla | raptus-Paola Barale | che brutalizza da Mara Venier

(Di lunedì 14 novembre 2022) Un attimo di gelo a Domenica In, dovelascia senza parole tutti. Al centro dello studio di Rai1, insieme ad altri concorrenti di Ballando con le stelle, ci sono anche lae Roly Maden. Non manca neppure Rossella Erra, che dice di non aver visto un particolare feeling tra lei e il suo maestro. "Ci sono rimasta male, perché mi piaceva, mi divertiva. Poi mi sono tanto impegnata, mi faceva stare bene fisicamente e mentalmente Ballando. Mi dispiace di non aver tirato fuori tutte le mie potenzialità”, spiega la, che contatta Roly Maden. Lui dice: "Lei è brava, però ha un modo di imparare forse più lento delle altre ballerine, però è brava”. Ma la, ad un certo punto, dice al ballerino di stare zitto. “Ok, forse è meglio ...

Info Cilento

Acquista la Presa Smart WiFi Aigostar Alexa a 7ti dimenticare che per accedere a queste offerte specialiessere un cliente Prime . Perciò iscriviti subito e attiva la tua prova gratuita di ...Una promessa di soldi facili che a poco a poco finisce in incubo; in lacrime. "Vittima (piangendo): ho già investito 31 mila euro!ho più soldi! Sto pensando di suicidarmi. Truffatrice:pagare una commissione sui bonifici di 4.500 euro!". È una intercettazione inedita che riguarda l'ultima operazione condotta dalla ... I 10 cibi che non devi assolutamente riscaldare in microonde Il governo di Matteo Renzi nel 2016, aveva incluso il canone RAI all'interno della bolletta della luce. Un'iniziativa che non è piaciuta a una vasta platea di persone, in particolare a quelle che non ...I commenti del governatore della Federal Reserve Waller non collimano con i dati provenienti dai listini azionari. Ecco perché ...