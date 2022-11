Mondiali Qatar 2022 | i convocati del Messico | presenti Lozano e Vasquez

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tutto pronto per l’inizio deidi, che prenderanno il via domenica 20 novembre e si concluderanno con la finalissima di domenica 18 dicembre. Nelle ultime ore i vari commissari tecnici stanno diramando le liste deied il quadro sta pian piano diventando completo. Il ct del, Gerardo Martino, ha infatti ufficializzato i ventisei calciatori che parteciperanno alla spedizione in Asia per la rassegna iridata. Sono soltanto due i messicani che militano nel nostro campionato ad essere stati chiamati in vista del torneo e si tratta dell’attaccante del Napoli, Irving, e del difensore della Cremonese, Joan. Ecco l’elenco completo degli uomini a disposizione del ct delGerardo Martino: Portieri: ...

La Sampdoria ha ufficializzato un periodo di due settimane di sosta e stop dagli allenamenti, in occasione della pausa del campionato per idi2022. I blucerchiati riprenderanno gli allenamenti agli ordini di Dejan Stankovic nel pomeriggio di martedì 29 novembre, presso il centro sportivo 'Mugnaini' di Bogliasco. TUTTI I ...A pochi giorni dal via ufficiali, idi2022 continuano a far discutere, tanto che nelle ultime ore anche il centrocampista del Manchester United e della Nazionale portoghese, Bruno Fernandes , ha espresso al propria ...All’Al Maktoum Stadium di Dubai si gioca il match amichevole tra Giappone e Canada. Le due squadre parteciperanno al prossimo Mondiale in Qatar, che comincerà tra una settimana. Scopriamo insieme come ...tzGli sportcalciocreatura: 14/11/2022 12:47a: Marco Gabledividere, strappareL'ambita finale di Coppa del Mondo 2018. © Christian Charisius / dpaLionel ...