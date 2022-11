Milan | le parole di Maldini | “Crediamo allo scudetto | anche l’anno scorso eravamo a -8 dall’Inter e Ibra…”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ilche vince a tempo scaduto contro la Fiorentina rimane in qualche modo agganciato al treno Napoli, che viaggia senza intoppi per ora. Ma proprio questa vittoria quasi insperata ormai, rilancia la ambizioni di tricolore in tutto l’ambiente rossonero. Paolodopo la partita rilascia delle importanti dichiarazioni. LediPaoloL'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Le probabili formazioni di Rio Ave –, playoff Europa League Il Napoli centra i sedicesimi di Europa League, vince ila Praga-Benevento, probabili formazioni e info diretta tv Calciomercato, possibile ritorno di Bakayoko in ...

... così il messaggio del. Tutto il dolore di mister Pioli. Tutti aspettavano ledi Pioli subito dopo la vittoria con la Fiorentina . Ma il tecnico, quando ha subito la terribile notizia ...Commenta per primo Il giorno dopo- Fiorentina , terminata 2 - 1 per i padroni di casa, in casa viola si continua a discutere ... Queste le sue: 'Molto eleganti a prendersela con se stessi ...Il Milan con un post social ha espresso il suo cordoglio e la sua vicinanza per il mister rossonero Stefano Pioli e la sua famiglia per la perdita del cognato dell'allentore parmigiano. Nel ...Charles De Ketelaere ha rilasciato alcune dichiarazioni ad una Tv Belga. Parlando dell’arrivo al Milan e del suo ambientamento. Leggiamo insieme le sue parole. Il belga Charles De Ketelaere è arrivato ...