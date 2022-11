(Di lunedì 14 novembre 2022) “La cosa grave è che spesso irimandano indietro dei, questo va contro il trattato di Dublino. Rimandano anche indietro delle famiglie.Pochissimivogliono restare in Italia, vogliono andare in Germania, Svezia, Olanda”. È quanto hato a Radio Cusano Campus il direttoreIntemelia Organizzazione di Volontariato di, Christian Papini. Pochissimiin transito avogliono restare in Italia. “Vogliono andare in Germania, Svezia, Olanda” “Dal 2015 – ha detto Papini – la Francia ha chiuso le frontiere. La cosa grave è che spesso rimandano indietro dei...

... i Paesi che dovrebbero esaminare la richiesta dei. E a proposito di Ong, Tajani: 'Non è possibile che una parte di queste decida la politica migratoria'. E ancora: 'Non sta scritto ...Peccato che al confine tra Nador e Melilla il 24 giugno scorso siano morti 23, come ... Lunghe code, con il governatore della Liguria Giovanni Toti chela "violazione di Schengen". Migranti, la denuncia della Caritas: "A Ventimiglia i francesi respingono i minori cambiando l'età" Ciriani: «Più che preoccupato, sono dispiaciuto. L'Italia e la Francia sono legate da antica amicizia, culturale oltre che politica. Ma l'immigrazione è un problema grande come una casa, non capisco l ...Da Luca Garibaldi consigliere e capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria Ciao, in poco più di un mese di Governo Meloni l'Italia è riuscita ...