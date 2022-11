L’Accademia Volley concede il bis con la Polisportiva Talete

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 novembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ancora una vittoria perche ieri pomeriggio in trasferta a Roma ha superato lacon il punteggio di 3-1 (15-25, 25-13, 25-16, 25-10) nella sesta giornata del Campionato Nazionale di Serie B2. Un successo tanto meritato quanto pesante visto che si trattava di uno scontro diretto in chiave salvezza e cheè riuscito a fare suo nonostante un inizio tutt’altro che brillante. La pressione della gara, infatti, ha giocato un brutto scherzo alle giallorosse, entrate in campo non col piede giusto. Il primo set, pertanto, è stato nettamente a favore delle padrone id casa che, nonostante l’assenza di Verde, sembravano poter impensierire ugualmente le avversarie. E invece dal secondo set in poi è iniziata decisamente un’altra ...