(Di lunedì 14 novembre 2022), 28, di Massanzago (Padova), è una fitness influencer che sui social parla spesso di palestra, alimentazione e benessere psicofisico.ha raccontato in un’intervista a Il Gazzettino dell’di salpingectomia bilaterale a cui si èe che porta all’impossibilità di incorrere in una gravidanza naturale. «Ho scoperto che esisteva questa possibilità quando ero adolescente e gran parte delle conoscenze le ho apprese attraverso il web, perché i medici sono sempre stati poco predisposti. Anche dopo il compimento della maggiore età, mi sono sentita contrastata. Il mio ginecologo e i vari dottori ai quali mi sono rivolta non volevano fornirmi le informazioni necessarie, pareva sempre che fossi troppo piccola e troppo immatura. Solo per quello però. ...

Open

Momento saliente della serata, il confronto conAlbanese ( rapporteur ONU in Palestina)... La chiusura del festival è prevista per il 26 novembre alla Biblioteca diPatria del ...Guacci , 28 anni, di Massanzago , è una fitness influencer che sui social parla spesso di palestra, alimentazione e benessere psicofisico. Guacci ha raccontato in un'intervista al Gazzettino ... La storia di Francesca Guacci, che a 22 anni si è sottoposta a un intervento per non avere più figli Tra le opere di Corrado Veneziano esposte, anche l'anteprima di un lavoro dedicato a Giovanni Battista Cavalcaselle.L’incontro pubblico promosso dal Rotary Club Cosenza Sette Colli, dal titolo “Più forti insieme contro il cancro al seno: prevenzione, esperienze ed arte”, si è tenuto al Museo del Presente RENDE – La ...