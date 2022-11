Kherson | Bali | Ankara | tre no alle armi nucleari e spunta la parola pace

(Di lunedì 14 novembre 2022) Nella città liberata Zelensky per la prima volta parla di "inizio della fine della guerra". In Turchia incontro a sorpresa fra i capi dei servizi russi e americani. In Indonesia Biden e Xi mandano un segnale a Putin

Parlando dopo la strategica riconquista di, la città più grande occupata dalla Russia dall'inizio della guerra, ha affermato che quando tutte le azioni belliche della Russia saranno terminate,...Anche il faccia a faccia di tre ore atra il presidente americano Joe Biden e il suo omologo ... Ora che la guerra sembrerebbe volgere in favore di Kiev, vedi la ritirata dei russi da, ...Zelensky visita Kherson, liberata dai russi ... Volodymyr Zelensky, al vertice del G20 a Bali. Lo ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov. La dichiarazione di Zelensky che non ci ...Per la Russia parla Lavrov e i leader occidentali non lasciano la sala. Il ministro degli Esteri di Mosca ha visto il collega cinese. Appello del premier indiano Modi per un cessate il fuoco. Il premi ...