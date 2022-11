Italia in bolletta | l' elettricità costa il 70% in più che in Francia | l' analisi di Andrea Pasini

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il tema dei rincari continua a essere al centro del dibattito politico sociale. E a buona ragione. Secondo i dati raccolti da Confcommercio-Nomisma, alberghi, bar, ristoranti e negozi di alimentari pagano , a parità di consumi e di potenza impegnata, unaelettrica notevolmente più elevata. Hanno una spesa elettrica mediamente superiore del 27% rispetto alle imprese spagnole e addirittura di quasi il 70% rispetto a quelle francesi. Analizzando le categorie una per una, vediamo che la spesa media per l'nel 2022 è arrivata a 188.000 euro per gli alberghi, 55.000 per i negozi di beni alimentari, 26.000 per i ristoranti, 15.000 per i bar, e 13.000 per i negozi non alimentari. Un vero e proprio salasso. I dati diventano ancora più significativi se si considerano le risorse complessivamente stanziate dai singoli Paesi nel 2022 per far ...