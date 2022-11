Iran | manifestante condannato a morte per la prima volta dall’inizio delle proteste

(Di lunedì 14 novembre 2022) Era solo questione di tempo. Quando domenica 13 novembre un tribunale di Teheran haper launa persona accusata di aver partecipato ai “disordini“ che da quasi due mesi vanno avanti nel Paese, come annunciato dall’agenzia dell’autorità giudiziaria Mizan online, non è stata una sorpresa. O meglio, la speranza che non si arrivasse a tanto era veramente flebile ed è stata spazzata via come foglie al vento. Una donna passa davanti a un graffito che mostra la bandiera nazionaleiana a Teheran,, 09 novembre 2022. (EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)Non si hanno notizie sull’identità o sull’età del, ma nella sentenza che lo haè descritto come “nemico di Dio e (fautore) della ...

