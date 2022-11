Il Napoli prepara il ritiro in Turchia durante i Mondiali in Qatar

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il2022 andrà ad Antalya, inper lazione invernale ,Antalya è famosa per essere la "capitale del turismo turco. Ilalloggerà al Regnum Carya Hotel. La partenza è prevista per il 28 novembre e oltre alla fase dizione atletica, gli Azzurri disputeranno tre amichevoli contro altre squadre che saranno lì per allenarsi nella sosta, proprio come i ragazzi di Spalletti. Il rientro in Italia è fissato per il 13 dicembre e sono previste altre tre gare amichevoli fino al 23 dicembre. Per la gioia dei tifosi azzurri ci saranno dunque ben 6 amichevoli, per non cadere in crisi di astinenza da calcio azzurro. L'attesa fino al 4 gennaio sarebbe stata una sofferenza troppo grande.