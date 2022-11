I social? «Una cosa che mi fa male è vedere le mamme-influencer usare i figli per vendere prodotti Dovrebbe esistere una regolamentazione»

Leggi su iodonna

(Di lunedì 14 novembre 2022) Con Da noi… a ruota libera, di cui nella seconda parte della domenica pomeriggio è la padrona di casa, Francesca Fialdini macina ascolti. Lo fa, facendo le debite proporzioni, anche con Fame d’amore, il docu-reality di Rai 3 sui disturbi del comportamento alimentare (la quarta stagione va in onda ogni lunedì in seconda serata). «Fame d’amore è un programma che mi ha messo in crisi, mi ha molto cambiata e mi ha fatto cercare i miei nodi da sciogliere», confessa Francesca. «Quest’estate ricevere la lettera di Giada (la ragazza che nella primavera 2022 aveva raccontato la malattia nel programma, e che poi non ce l’ha fatta più, ndr) è stato particolarmente forte. Tutti ci siamo sentiti infinitamente piccoli. Personalmente mi sono chiesta se non potevo fare di più». ...