HONOR Pad 8 è in offerta al minimo su Amazon | ma solo per poche ore

I device che l'azienda ha scelto di scontare per queste 72 ore sono8 eMagic4 Lite e potranno essere acquistati nel loro e - commerce Hihonor.com.8 è uno dei device ...A partire dalle 17:00 di oggi, infatti,8 eMagic4 Lite potranno essere acquistati su Hihonor.com , l'e - commerce proprietario del brand con una promozione vantaggiosa....After its HONOR 70 5G, HONOR Pad 8, and HONOR X6 Grand Launch last October and its first exhibit kiosk in SM Megamall last Oct. 28 to Nov. 2, the leading global provider of smart devices, is now ready ...Despite withstanding severe winds during another postponement due to a hurricane, NASA’s Artemis I mission which will honor Laredoan Arturo Campos is on track to keep its fifth scheduled launch date ...