Highlights e gol Juventus-Lazio 3-0 | Serie A 2022 2023 VIDEO

Leggi su sportface

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ildei gol e deglidi, match valevole per la quindicesima giornata del campionato di. All’Allianz Stadium i padroni di casa sbloccano la partita a fine primo tempo con lancio illuminante di Rabiot, Kean supera Provedel in uscita con un delizioso pallonetto e fa impazzire di gioia i tifosi bianconeri. Laci prova ma senza troppa convinzione e soccombe ad inizio secondo tempo quando, ancora Kean, ribadisce la palla in rete e fa 2-0. Nel finale arriva anche il 3-0 di Milik su assist di Chiesa: sesta vittoria di fila senza subire gol e bianconeri terzi dietro a Napoli e Milan. LE PAGELLE E I VOTI SportFace.