G20 | confermato il bilaterale tra Meloni e Biden La presidente del Consiglio vedrà anche Xi | Modi | Erdogan e Trudeau

(Di lunedì 14 novembre 2022) Se in Europa, con le diplomazie degli Stati membri, Giorgianon ha avuto delle giornate felici – la crisi dei flussi migratori ha portato la Francia a chiedere agli altri Paesi di adottare contromisure nei confronti dell’Italia -, ladelintesse rapporti con i giganti del mondo. Cinque appuntamenti di peso in agenda al G20 di Bali, in Indonesia.incontrerà, alle 10.15 ora italiana di domani, 15 novembre, Joe. Lo ha comunicato la Casa Bianca. L’incontro più difficile, però, sarà quello con il leader cinese Xi Jinping. La leader di Fratelli d’Italia ha espresso più volte posizioni contrarie a Pechino. Durante la campagna elettorale per il voto del 25 settembre, poi, ha condiviso una foto con l’ambasciatore di Taiwan a Roma, definendo il diplomatico ...