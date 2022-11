Firenze | arriva la spesa in rosa contro la violenza di genere - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Dal 17 al 25 novembre Unicooppromuove una campagna per il sostegno alle associazioni delle donne vittime di violenza con prodotti in rosa e in edizione ...Farmacia Pellicanò terza in classifica nel girone B del campionato di Serie A FIPIC insieme alla Farmaceutica Menarini, con scontro diretto proprio sabato prossimo alle ore 15.30 ain ... Firenze, arriva la spesa in rosa contro la violenza di genere Il match arriva in fondo decretando la vittoria ai punti per il nostro Alfiere. In semifinale Daniele affronta Manuel Bracaloni. Daniele dimostra di avere fatto tesoro dell’esperienza precedente e dei ...Firenze, arriva la spesa in rosa contro la violenza di genere Dal 17 al 25 novembre Unicoop Firenze promuove una campagna per il sostegno alle associazioni delle donne vittime di violenza con prodotti ...