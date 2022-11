F1 | Lewis Hamilton risponde a Max Verstappen | “L’incidente? Quando c’è lui è sempre così!”

Leggi su oasport

(Di lunedì 14 novembre 2022) Storie di vecchie ruggini. Maxsono venuti a contatto in maniera chiara e netta nel corso del GP del Brasile, penultimo round del Mondiale 2022 di F1. I duellanti per il titolo dell’anno passato hanno aggiornato l’elenco degli incidenti in carriera nei loro confronti, visto quanto accaduto alla variante poco dopo il rettilineo dei box a Interlagos. Di pezzi ne sono volati e alla fine è stato Max a essere penalizzato di cinque secondi, sanzione scontata nel corso del pit-stop. Di sicuro, entrambi non hanno potuto puntare al successo, come magari avrebbero potuto, per il crash. A questo proposito,è stato eletto pilota del giorno per la grande rimonta nella quale si è prodotto e per il passo dimostrato. A precisa domanda dai media sulcon ...