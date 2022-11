Daniel Craig nel nuovo spot di Taika Waititi per Vodka Belvedere è semplicemente pazzesco

(Di lunedì 14 novembre 2022)abbandona definitivamente il look à la James Bond e rinnova la sua immagine nella campagnadiretta da. Nella nuova campagna pubblicitaria di, per la regia niente di meno che di, vediamo unin una veste tutta nuova. L'ex James Bond mette da parte lo smoking e ci dimostra che sì, un cambio d'immagine è possibile anche per la star di No Time To Die, che non rimane intrappolato nel ruolo di 007. Lo vediamo camminare e ballare in un hotel di lusso a Parigi,alla mano e un look sempre total black ma decisamente più casual, dai sentori gangster. È amore a prima vista e uno dei rari casi ...

La moderna incarnazione di James Bond ha da pochi mesi visto la conclusione del suo arco narrativo con il lungo atteso No Time to Die , quinto e ultimo film con Daniel Craig nei panni dell'amato agente segreto. Il debutto dell'attore nei panni di Bond è avvenuto nel 2006 con Casino Royale , passando poi attraverso Quantum of Solace nel 2008, Skyfall nel 2012 ...