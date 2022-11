Da oggi le promozioni ‘Black Friday Weeks’ di Mirabilandia

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 14 novembre 2022) (Adnkronos) – Fino al 30 novembre le offerte per la stagione 2023 Ravenna, 14 novembre 2022 . Dal 14 al 30 novembre il grande divertimento die Mirabeach è ancora più conveniente grazie alledelle BlackWeeks. Diciassette giorni per scegliere fra le tante tipologie di abbonamento proposte, tutte con benefit esclusivi, per godere delle attrazioni e degli show del parco divertimenti più grande d’Italia. Questo il dettaglio delle offerte in vendita online per rinnovi e primo abbonamento su.it: abbonamento Bronze a soli 59,90€ – ingresso atutti i giorni di apertura fino al 22 ottobre 2023 (escluso periodo 7-25 agosto 2023)/ sconto del 10% su acquisti nei negozi e ristoranti/ tariffe speciali in occasione di feste, compleanni, comunioni e ...