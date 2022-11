Come vogliamo che sia il mondo tra 10 anni? A “21 Minuti” la chiave dello sviluppo sostenibile siamo noi

(Di lunedì 14 novembre 2022) È possibile realizzare unoeconomico solido e al contempo? Fondare il futuro sulla felicità e sulla pace, piuttosto che sulla paura e sul vecchio paradigma “mors tua, vita mea”? Con le notizie che quotidianamente ci arrivano, può sembrare difficile immaginare quanto in realtà la società civile abbia l’enorme potere di realizzare questa visione. Più di quantoabituati a sentirci dire odisposti a credere, ogni persona ha una grande responsabilità e un ruolo determinante nel cambiare le cose. I protagonistiproprio noi, con il nostro immenso potenziale e agire quotidiano. È questo l’assioma fondante di “21”, l’evento gratuito promosso dalla Fondazione Patrizio ...

WineNews

Le soluzioniNutanix Cloud Infrastructure sono frutto dell'abbinamento dell'iperconvergenza ... Per Nutanix il canale è molto importante eoffrire ai partner soluzioni innovative in cui ...che la questione venga risolta pacificamente', ha detto Biden, dicendosi convinto che Xi ... ma ha sottolineato Biden ho fiducia che la Russia non riuscirà a occupare l'Ucrainaintendeva ... Alice Paillard: “vogliamo rivitalizzare lo Champagne, togliendogli l'aura delle grandi celebrazioni” L’Amministratore Delegato nerazzurro chiede rispetto verso la famiglia Zhang “Hanno investito 800 milioni nell’Inter” ...Napoli, 10 nov. – (Adnkronos) – “Anche noi da bambini avevamo un sogno, tutti i calciatori hanno un sogno, che vengano dalla Macedonia, dalla Slovacchia, dalla Georgia, dal Kosovo: piccoli paesi con u ...