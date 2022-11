Ciclismo | Ben O' Connor punta al Tour | ' Voglio la top 5' - Sport - Altri Sport - quotidiano net

OA Sport

L'australiano è ancora scottato dalla sfortunata stagione appena archiviata: 'Non mi rimprovero nulla, ma avrei potuto fare di più alla ...Tornando sulla sua stagione, il ciclista oceanico si può considerare comunque soddisfatto: ' Non posso criticare la mia annata, ho fatto di tutto per renderla una buona stagione. Sono stato tra i ... Ciclismo, Ben O'Connor guarda già al Tour 2023: "Voglio arrivare tra i primi cinque" L'australiano è ancora scottato dalla sfortunata stagione appena archiviata: "Non mi rimprovero nulla, ma avrei potuto fare di più alla Vuelta" ...La squadra mediorientale fu oggetto di una perquisizione da parte di Europol durante il Tour del 2021, ora il caso passa alla magistratura francese ...