CANALE 5 | “SILVIA TOFFANIN SI È SUPERATA | VERISSIMO PUNTO FERMO DELL’OFFERTA MEDIASET”

(Di lunedì 14 novembre 2022) Ascolti record per “presenta: Io sono Tiziano”. La puntata evento del talk show condotto da, interamente dedicata ad un artista amatissimo come Tiziano Ferro, ha raggiunto nella prima parte 2.579.000 spettatori totali, con una share del 21.42% (25.04% sul pubblico attivo, che sale al 32.17% sui giovani 15-34 anni) e nella seconda 2.442.000 spettatori totali, share del 17.52% (21.05% sul pubblico attivo). Così una nota ufficialeche fornisce altri dati interessanti sul successo di. Lo speciale, primo nel suo genere nella storia di, ha toccato un picco di 2.746.000 spettatori totali. Inoltre, #è entrato al primo posto nelle tendenze italiane su Twitter e si è posizionato tra i programmi più commentati ...

Giancarlo Scheri , direttore di5, è soddisfatto: 'Mi congratulo conToffanin, che nello speciale dedicato a Tiziano Ferro ha ancora una volta superato sé stessa per stile, empatia, ...... appena tornato, Biagio chiederà immediatamente il numero a, la quale accetterà volentieri! ... appuntamento con le nuove puntate di Uomini e Donne, in onda dal lunedì al venerdì su5 a ...Conosciamo meglio la terribile Patricia Godoy, dark lady di Rio Muni nella soap opera spagnola Un Altro Domani, in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5. Ecco la sua bella interprete, Silvia Acosta!Spoiler Uomini e donne: Biagio chiede il numero a Silvia Attenzione dunque a come si muoverà il ... in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 14.45.