Calciatore del Canosa aggredito | Un dirigente del Foggia Incedit lo ha preso a schiaffi Lui | Lo denuncio

Spalletti se ne è innamorato nella sfida'Maradona' ora il Napoli punta questo talento: ecco su qualedell'Udinese si sono poggiati gli occhi di Giuntoli.... nei minuti finalimatch contro il Napoli, aveva rimediato una contusione ossea allo scafoide della mano sinistra che lo aveva costretto ad indossare un tutore. Ilha stretto i denti ...Lui guarderà comunque il torneo in Qatar: "E non farò il tifo per una squadra in particolare, ma per il calcio". La sua consolazione personale è certamente il campionato del Napoli di Spalletti ...Sottil ha dato appuntamento ai suoi per il 25 novembre, quando iniziera' il ritiro in vista della seconda parte del campionato. La squadra si allenera' sempre a Udine. Il calendario delle amichevoli ...