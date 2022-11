Ballando con le stelle | espulso Enrico Montesani per la maglietta fascista

Leggi su ultimora.news

(Di lunedì 14 novembre 2022)Montesano è stato escluso dacon le2022. La decisione, insindacabile, della Rai è arrivata al termine di una giornata nella quale aveva suscitato clamore quanto andato in onda nella puntata di sabato 12 novembre del programma condotto da Milly Carlucci. Il 77enne attore romano aveva indossato, durante le prove settimanali, unanera della Decima Mas con il motto “Memento ardere semper” (Ricorda di osare sempre), il tutto mandato in onda su Rai 1 nella clip di riepilogo della settimana di allenamento di Montesano con la sua partner Alessandra Tripoli. La denuncia su twitter di Selvaggia Lucarelli È stata la giornalista Selvaggia Lucarelli, giudice del programma, a denunciare il look inappropriato diMontesano con un post su twitter, il giorno seguente alla ...