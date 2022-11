Ankara | l’incontro top secret tra i capi dell’intelligence di Usa e Russia «Ma non si è parlato di negoziati sull’Ucraina»

Leggi su open.online

(Di lunedì 14 novembre 2022) Irussa ed americana si sono incontrati oggi, lunedì 14 novembre, nellatale turca. Lo ha confermato un portavoce della Casa Bianca, dando seguito all’indiscrezione pubblicata questa mattina dal giornale russo Kommersant. A guidare la delegazione Usa nellatale turca è stato il capo della Cia William Burns. Dall’altra parte del tavolo, aveva anticipato Kommersant, il capo dei servizi d’intelligence internazionali di Mosca Sergei Naryshkin. Nel confermare la notizia, la Casa Bianca ha però precisato che l’obiettivo delè stato quello di «mettere in guardia Mosca contro l’uso delle armi nucleari in Ucraina». Il Consiglio per la sicurezza nazionale ha aggiunto che il faccia a faccia «non era in nessun modo volto a negoziare o a discutere ...