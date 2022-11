Amine Harit si rompe il ginocchio | infortunio terribile e addio Mondiali

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 14 novembre 2022) Il Mondiale in Qatar 2022 perde un altro protagonista. Stiamo parlando di, vittima di un gravissimodurante la partita di Ligue 1 tra Monaco e Marsiglia. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 2-3. Ospiti in vantaggio con un gol di Sanchez, poi il pareggio di Ben Yedder su rigore. I padroni di casa passano in vantaggio con Volland, nel finale Veretout e Kolasinac regalano tre punti al Marsiglia. Paura in casa Marsiglia per un gravissimoè stato vittima di un bruttissimo scontro con un calciatore avversario. Il calciatore marocchino è stato costretto al cambio al 62?, al suo posto è entrato Payet. Il fantasista è uscito dal campo in lacrime e sarà costretto a saltare il Mondiale in Qatar.