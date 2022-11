Aisha Silvia Romano quattro anni dopo il rapimento

Leggi su robadadonne

(Di lunedì 14 novembre 2022) La sua immagine più recente l’abbiamo tutti davanti agli occhi: è quella di una ragazza sorridente, che abbassa la mascherina necessaria per proteggersi dal Covid, avvolta da uno hijab verde, lo stesso che ha fatto storcere il naso a molti. Perché non tutti, il 9 maggio 2020, quando è arrivata la notizia del suo rilascio,un anno e mezzo di prigionia, hanno gioito: com’è ormai abitudine consolidata di molti, soprattutto di quanti imbastiscono veri e propri processi a mezzo social, praticamente ogni azione relativa al rientro in Italia diè stata scandagliata, analizzata al microscopio, soppesata per essere giudicata. Tanto che le opinioni in merito (non richieste, ma questo a chi le dà generalmente poco importa) si sono sprecate. Molti si sono spesi a gran voce protestando per l’eventuale ...